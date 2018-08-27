Вступил в силу приказ МВД о выплатах информаторам полиции

В России официально вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о выплатах вознаграждений гражданам за "содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, размер одного вознаграждения может составить свыше трех миллионов рублей, если такое решение примет глава МВД Владимир Колокольцев.

Решения о выплатах до 500 тысяч рублей будут принимать начальники региональных управлений министерства, до трех миллионов рублей - первый заместитель главы МВД.

Если раскрыть преступление или задержать преступников помогли несколько граждан, то вознаграждение поделят "с учетом личного участия каждого".

Ранее полиция могла объявлять вознаграждение за поимку особо опасных преступников, тратя на это деньги только из собственных фондов ведомства. Теперь же МВД будет направлять запрос о получении средств в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий.