Чем грозит рост НДС?

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект российского правительства, предусматривающий повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

О планах повысить ставку НДС глава правительства Дмитрий Медведев заявил 14 июня на заседании кабинета министров. Спустя два дня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Он прошел первое и второе чтения в июле.

Чем грозит повышение налога на добавленную стоимость обсуждают экономисты Евгений Гонтмахер и Павел Кудюкин

Ведущий –​ Владимир Кара-Мурза старший

Эфир в 21:05