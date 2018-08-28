Новые правила Telegram допускают передачу части данных властям

Обновленные правила мессенджера Telegram предусматривают передачу спецслужбам номера телефона и IP-адреса пользователя, подозреваемого в терроризме. Для этого понадобится соответствующее судебное решение.

В разделе о политике конфиденциальности, на изменения в котором обратил внимание портал "Код Дурова", подчеркивается, что раньше подобную информацию спецслужбам никогда не передавали. Теперь она будет публиковаться раз в полгода в специальном отчете. Переписку или ключи для расшифровки сообщений мессенджер предоставлять не будет.

Создатель Telegram Павел Дуров во вторник заявил, что на обращения российских спецслужб и ситуацию в России эта политика не распространяется.

Ранее юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков подчеркнул, что изменения в политике мессенджера являются следствием дела ФСБ против Telegram, но не стали результатом переговоров с властями. Чиков отметил, что руководство мессенджера давно борется с терроризмом.

9 августа Верховный суд России отказался отменить распоряжение ФСБ, по которому Telegram обязан предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей по первому требованию спецслужбы.

Руководство Telegram отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В суде доводы компании назвали "необоснованными".

Отказ Telegram стал основанием для иска о блокировке мессенджера на территории России, поданного Роскомнадзором и удовлетворенного Таганским районным судом. Мессенджер пытаются заблокировать с 16 апреля 2018 года. Из-за этого Telegram работает с перебоями и, по данным исследовательской компании Mediascope, потерял пятую часть российской аудитории.