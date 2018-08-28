Роскомнадзор запретил четыре статьи на сайте Фонда Андрея Рылькова

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации четыре статьи опубликованные на сайте Фонда Андрея Рылькова, который занимается социальной помощью и защитой людей с наркозависимостью. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на президента организации Анну Саранг.

Сотрудники ведомства обнаружили в запрещенных статьях информацию о способах изготовления, использования и приобретения наркотиков. По словам Саранг, к трем материалам администрация сайта ограничила доступ, ещё один был удален.

Сайт Фонда Рылькова был заблокирован в 2012 году после обращения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В ведомстве заявили, что ресурс содержит незаконную информацию о наркотических веществах.

В июле 2016 года фонд Рылькова был включен Министерством юстиции в реестр НКО – "иностранных агентов". Позднее суд в Москве прекратил дело в отношении фонда, обвинявшегося в нарушении "порядка деятельности некоммерческой организации" в качестве "иностранного агента". Федеральная налоговая служба пригрозила фонду ликвидацией.