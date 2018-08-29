СПЧ просит Удальцова "не издеваться над здоровьем", прекратить голодовку

Член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин попросил отбывающего административный арест координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова прекратить голодовку. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Во время посещения Удальцова в спецприемнике Бабушкин передал ему просьбу СПЧ "не издеваться над своим здоровьем, не делать подарка противникам и прекратить голодовку".

Удальцову назначили 30 суток административного ареста14 августа. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. В тот же день он объявил голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста. С тех пор оппозиционера уже дважды госпитализировали, однако, он продолжает голодовку.

Координатор "Левого фронта" был в конце июля одним из организаторов крупного митинга протеста в Москве против повышения пенсионного возраста. Эта акция была согласована с властями, однако Удальцов все же был задержан в связи с ее проведением. Как пояснили в полиции, его обвинили в сожжении портретов "лиц, похожих на министров правительства", а эта акция была расценена как несогласованная.