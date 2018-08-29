"Яндекс" оспорит в суде решение об удалении пиратского контента

Компания "Яндекс" намерена через суд оспорить решение об удалении пиратского контента из выдачи принадлежащего ей сервиса "Яндекс.Видео". Об этом сообщает "Интерфакс".

В "Яндексе" настаивают, что закон о блокировке пиратского контента не должен распространяться на поисковые сервисы. Требования к компании ее представители считают необоснованными.

Накануне "Роскомнадзор" пригрозил заблокировать "Яндекс.Видео", если если к вечеру 30 августа сервис не удалит ссылки на пиратские сайты.

24 августа Мосгорсуд принял решение, что "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в поисковике ссылки на пиратские копии шоу "Мистические истории" и сериалов "Домашний арест", "Вне игры" и "Осторожно земляне", принадлежащих холдингу "Газпром-медиа".​

На прошлой неделе российские медиахолдинги "Газпром медиа" и "Национальная медиа группа" (НМГ) обвинили компанию "Яндекс" в пособничестве интернет-пиратам. Как сообщал "Коммерсантъ", в знак протеста оба холдинга, а также Первый канал убрали с главной страницы поисковика онлайн-трансляции телеканалов НТВ, ТНТ, ТВ-3, РЕН ТВ и "Пятый канал".