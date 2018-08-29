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Иран грозит выйти из ядерной сделки и "теряет надежду" на ЕС

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. 13 августа, 2018 года

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил выйти из многостороннего международного соглашения об иранской ядерной программе в случае, если оно перестанет отвечать интересам страны. Заявление Хаменеи опубликовано на его сайте, сообщает Reuters.

Хаменеи, в частности, заявил, что "ядерная сделка – это средство, а не цель". Духовный лидер призвал иранских политиков перестать надеяться, что Европа поможет спасти это соглашение.

Хаменеи предупредил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном о том, чтобы заключить новый договор об иранской ядерной программе.

Накануне посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Иран может стать обладателем ядерного оружия, если не будет отрезан от финансирования. Ранее Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего ядерного соглашения с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Евросоюз, однако, поддержал договор с Ираном и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения односторонних санкций США. Несмотря на это, некоторые европейские компании решили свернуть бизнес с Ираном из-за угрозы американских санкций.

Также Reuters сообщило, что французским дипломатам указано ограничить визиты в Иран на неопределенное время. В Тегеране это решение назвали "неверным". В документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится, что иранские власти утрачивают доверие со стороны Парижа, несмотря на попытки президента Эммануэля Макрона спасти "ядерную сделку".

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