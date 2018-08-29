Житель Татарстана, ослепший после пыток в полиции, обратился в ЕСПЧ

37-летний житель Татарстана Александр Шабалин, ослепший после пыток в отделении полиции, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, сообщает правозащитная организация "Зона права".

Жалоба подана на нарушении двух статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: "Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения" и "Право на свободу и личную неприкосновенность".

В ноябре 2015 года Александра Шабалина задержали около его дома в Нижнекамске и доставили в районный отдел полиции. На протяжении 11 часов он находился в здании без документального оформления. По словам Шабалина, все это время двое полицейских силой требовали от него признаться в краже одежды из торгового центра. В служебном кабинете они избивали его ногами и душили, накинув на шею петлю. В результате Шабалин дал признательные показания.

В том же месяце уголовное дело в отношении него было прекращено, так как на видеозаписи с камеры наблюдения в торговом центре оказался запечатлен совсем другой мужчина. Однако после ночи, проведенной в полиции, у Шабалина зафиксировали кровоизлияние в головном мозге, в результате которого он полностью потерял зрение и получил инвалидность первой группы.

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия", однако затем, прекратив его из-за "отсутствия состава преступления", предъявил обвинения самому Шабалину – по статьям "Заведомо ложный донос" и "Заведомо ложные показания". Позднее суд оправдал его по обеим статьям.