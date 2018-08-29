Замглавы Минкомсвязи признал невозможной блокировку Telegram

Полной блокировки мессенджера Telegram добиться невозможно, признал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

"Заблокировать Telegram невозможно, потому что сегодня в принципе невозможно в интернете заблокировать полностью ничего", - заявил он в среду, отвечая на вопросы журналистов в Ростове-на-Дону.

Волин добавил, что если тот, кого пытаются заблокировать, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то такой крупный игрок в состоянии избежать блокировки. "Это та данность, с которой надо жить", - резюмировал он.

В 2017 году Роскомнадзор предъявил претензии к мессенджеру Telegram в связи с отказом предоставлять ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск ведомства о блокировке Telegram в России. С того времени мессенджер официально блокируют, что привело к нарушеням в работе банков, онлайн-магазинов, соцсетей и других сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать, хоть и со сбоями.