Reuters: войска Асада готовят наступление на провинцию Идлиб

Войска сирийского президента Башара Асада планируют масштабное наступление на провинцию Идлиб на северо-западе страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Когда начнется наступление, собеседники агентства не уточнили. Однако ранее на этой неделе стало известно, что Россия – главный союзник Асада – усилила группировку военных кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. Всего в эскадре около 10 кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

Reuters сообщает, что в настоящее время Россия обсуждает наступление на Идлиб с Турцией – Анкара поддерживает часть группировок в этой провинции. В переговорах также участвует Иран, который выступает на стороне Асада.

Идлиб – последняя из зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные правительству Сирии группировки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду назвал Идлиб "последним крупным очагом террористов" и призвал ликвидировать, как он выразился, этот "гнойник".

В ООН заявили об угрозе гуманитарной катастрофы в случае масштабного наступления на Идлиб – в зоне риска, по данным организации, находятся сотни тысяч человек. Обеспокоенность ситуацией в регионе также выразил Госдепартамент США.