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Пентагон: Россия должна предотвратить химическую атаку в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время азиатского турне, 26 июня 2018

США убеждают Россию предотвратить возможное применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб, заявил министр обороны Джеймс Мэттис, выступая перед журналистами. Об этом сообщает Washington Times. Глава Пентагона заверил, что Госдепартамент активно ведет соответствующие переговоры с Москвой.

Мэттис напомнил, что ранее администрация Дональда Трампа дважды проводила военные операции против сирийского президента Башара Асада в ответ на предположительно совершенные им химические атаки.

Заявление главы Пентагона прозвучало на фоне активно распространяемых Россией сообщений о том, что вооруженная оппозиция в Идлибе якобы готовит "провокацию".

В 2013 году сирийское правительство пообещало уничтожить запасы химоружия, а Россия выступила гарантом выполнения этого обязательства. С тех пор Вашингтон неоднократно обвинял Дамаск в химатаках, а Россию — в покрывательстве этого преступления.

По данным американской разведки, сирийская армия готовит крупное наступление на Идлиб — последний оплот оппозиционных формирований, противостоящих Асаду.

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