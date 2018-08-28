Пентагон: Россия должна предотвратить химическую атаку в Сирии

США убеждают Россию предотвратить возможное применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб, заявил министр обороны Джеймс Мэттис, выступая перед журналистами. Об этом сообщает Washington Times. Глава Пентагона заверил, что Госдепартамент активно ведет соответствующие переговоры с Москвой.

Мэттис напомнил, что ранее администрация Дональда Трампа дважды проводила военные операции против сирийского президента Башара Асада в ответ на предположительно совершенные им химические атаки.

Заявление главы Пентагона прозвучало на фоне активно распространяемых Россией сообщений о том, что вооруженная оппозиция в Идлибе якобы готовит "провокацию".

В 2013 году сирийское правительство пообещало уничтожить запасы химоружия, а Россия выступила гарантом выполнения этого обязательства. С тех пор Вашингтон неоднократно обвинял Дамаск в химатаках, а Россию — в покрывательстве этого преступления.

По данным американской разведки, сирийская армия готовит крупное наступление на Идлиб — последний оплот оппозиционных формирований, противостоящих Асаду.