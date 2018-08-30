Журналист РБК Александр Соколов освободился из колонии

Журналист РБК Александр Соколов, осужденный на 3,5 года колонии по обвинению в экстремизме вышел на свободу. Об этом он сообщил "Медиазоне".

По словам Соколова, его освободили благодаря новому закону, согласно которому день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима. Он провел в следственном изоляторе больше двух лет.

Первое ходатайство Соколова об освобождении от наказания в связи с принятием улучшающего положение закона было отклонено. Второе судья удовлетворил 17 августа и через десять дней оно вступило в силу.

Ранее об освобождении журналиста на своем сайте написал публицист Юрий Мухин, получивший условный срок по этому делу, затем эта информация подтвердилась на странице Соколова во "ВКонтакте", где после его ареста публиковались новости об уголовном деле.

Александр Соколов был арестован летом 2015 года. По версии следствия, он и еще трое активистов Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш и Юрий Мухин, пытаясь добиться проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", якобы продолжали деятельность признанной экстремистской в 2010 году организации "Армия воли народа".

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех четверых политзаключенными.

Парфенов вышел на свободу в середине августа.