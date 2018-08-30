Генеральный секретарь ООН обеспокоен состоянием Олега Сенцова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен состоянием осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 108 дней продолжает голодовку. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

Две недели назад эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его "без предварительных условий в срочном порядке".

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца". Адвокаты, правозащитники и родные Сенцова заявляют о критическом состоянии украинского режиссёра.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры. Они призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться скорейшего выхода украинского режиссера из тюрьмы.