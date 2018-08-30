В Ташкенте впервые за 20 лет прошла встреча "воров в законе"

В Ташкенте впервые за 20 лет состоялась встреча представителей криминального мира – так называемых "воров в законе" – из стран бывшего Советского Союза. На ней, в частности, обсуждался вопрос о передаче контроля над криминальным миром и тюрьмами Узбекистана представителям российской организованной преступности. Об этом сегодня сообщает Радио Озодлик со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Собеседники издания рассказали, что так называемая "сходка" состоялась 20 августа, а принимал ее участников 46-летний криминальный авторитет из Узбекистана Бахтияр Кудратиллаев, известный как Бахти Ташкентский. Утверждается, что помимо него на встрече был "вор в законе" из Казахстана, а также двое представителей криминального мира России. С ними, в частности, обсуждали проблему тюрем Узбекистана, над которыми местный криминалитет утратил контроль.

Было ли по итогам встречи достигнуто соглашение по этому вопросу, собеседники издания не сообщили.

Источник Радио Озодлик отметил, что за последние 20 лет, когда у власти находился ныне покойный Ислам Каримов, большинство лидеров преступного мира Узбекистана посадили, а немногие оставшиеся на свободе работали под контролем властей.