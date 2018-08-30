Евгению Макарову, пережившему пытки, назначили три года надзора

Заволжский районный суд Ярославля назначил три года административного надзора заключенному Евгению Макарову, благодаря которому стало известно о пытках в ярославской колонии № 1.

Суд удовлетворил иск исправительной колонии № 8, в которой Макаров находится сейчас. В нем было указано, что у осужденного более ста взысканий и он характеризуется "крайне отрицательно".

Адвокат Макарова Яков Ионцев заявил на суде, что "большая часть взысканий была еще в первой колонии", и напомнил, что "15 ее сотрудников находятся сейчас под стражей по обвинению в пытках". Тем не менее, суд принял сторону ФСИН.

Теперь после освобождения, которое должно состояться в октябре, Макарову будет запрещено участвовать в массовых мероприятиях и быть на улице после 22 часов. Также он должен будет дважды в месяц отмечаться в полиции.

Накануне Макаров заявил, что несмотря на предоставленную ему госзащиту, над ним продолжают издеваться в исправительной колонии № 8. По словам заключенного, во время утренней проверки сотрудники ИК сняли с решетки нижнее белье, которое он сушил, и положили его на стол, а сверху положили Библию. Как утверждает Макаров, все это снималось на видеорегистратор. Заключенный предполагает, что таким образом его провоцировали на конфликт.

Кроме того, Макаров пожаловался, что после обращения к врачу по поводу бессонницы и расстройства нервов, ему не предоставили лекарств, сказав, что достать их должны родственники с разрешения начальника колонии. По словам заключенного, уже неделю его заявление на имя начальника остается без ответа.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео пыток Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Инцидент произошел летом 2017 года, и еще тогда он, вместе с несколькими другими заключенными, заявлял о систематических избиениях сотрудниками ИК. Однако Следственный комитет, проведя проверку, отказал в возбуждении уголовного дела, посчитав "применение физической силы и специальных средств обоснованным и правомерным".

Спустя год, после публикации видеодоказательств, СК все же завел дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Сейчас по нему проходят 15 сотрудников колонии.