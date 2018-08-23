"Новая газета" опубликовала очередное видео избиений в ярославской колонии

"Новая газета" опубликовала очередное видео применения пыток в ярославской колонии ИК-1. Кадры избиения заключенных изданию передали юристы фонда "Общественный вердикт". Журналисты "Новой" полагают, что запись была сделана в декабре 2016 года.

На видео сотрудники колонии выстраиваются в две линии вдоль коридора, после чего через этот строй прогоняют заключенных и бьют их руками и дубинками. В конце ролика осуждённых отводят в дальнюю комнату, после чего один из заключённых просит передать ему мокрую простынь. Издание предполагает, что ей заключённым заматывали лицо во время избиения.

20 июля "Новая газета" опубликовала полученную правозащитниками видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии. После публикации видео нескольких сотрудников колонии арестовали, а Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.

Макаров пожаловался на пытки в ярославской колонии ещё в прошлом году. Тогда правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. После публикации видео с издевательствами Макаров сообщил, что боится за свою жизнь, а его адвокат Ирина Бирюкова, покинувшая Россию из-за угроз, попросила обеспечить осужденному государственную защиту.