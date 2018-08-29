Суд в Ярославле арестовал ещё двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), обвиняемых в избиении заключенных в ярославской колонии номер один. Дмитрий Никитенко и Сардор Зиябов отправлены под стражу до 20 сентября, сообщает портал 76.ру.

Сотрудники ярославской колонии номер восемь были задержаны 29 августа. Следствие считает, что Никитенко и Зиябов причастны к избиению осужденных в ноябре 2016 года, которое попало на видео, опубликованное "Новой газетой". Заключенный Евгений Макаров, присутствовавший на заседании суда по видеосвязи, заявил, что подвергался издевательствам в ИК-8 со стороны Никитенко, не смотря на государственную защиту.

Кроме Макарова, в деле о пытках в ярославской колонии могут появиться ещё двое потерпевших. Об этом сообщила "Интерфаксу" юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

В июле "Новая газета" обнародовала полученную правозащитниками видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии ИК-1. После публикации видео, было арестовано 12 сотрудников исправительного учреждения, а Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.