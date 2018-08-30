Госдепартамент США продлил запрет на поездки американцев в КНДР

Государственный департамент США продлил до 31 августа 2019 шгода запрет на поездки американских граждан в Северную Корею. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, опубликованном на сайте федерального реестра США.

В Госдепартаменте уточнили, что для американцев в КНДР до сих пор существует реальная угроза арестов и длительных задержаний. Журналисты и сотрудники гуманитарных организаций могут посещать Северную Корею, получив специальное разрешение.

Год назад Вашингтон ввел запрет на поездки граждан США в КНДР после смерти американского студента Отто Уормбира. Он умер в июне 2017 года после тюремного заключения в Северной Корее. В январе 2916 года Уормбира приговорили к 15 годам лагерей за то, что украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. Больше года о нем ничего не было известно. Затем власти КНДР передали студента США. Через неделю он умер. У Уормбира обнаружили гибель клеток мозга.

Президент США Дональд Трамп обвинил в смерти студента власти КНДР. В Пхеньяне причастность к его гибели отвергли и заявили, что обращались с заключенным "в соответствии с международными нормами".