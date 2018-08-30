Глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, госпитализированный в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", начал выходить из голодовки, которую он объявил в конце июля, протестуя против своего ареста.

По словам супруги Шестуна Юлии, решение прекратить голодовку ее муж принял по настоянию врачей, так как в среду состояние его здоровья резко ухудшилось. Тем не менее, как отметила Юлия Шестун, главе Серпуховского района все же удалось добиться выполнения одного из поставленных требований - теперь адвокатам разрешен почти ежедневный доступ к нему.

Александра Шестуна арестовали в конце июня. По версии следствия, чиновник осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 миллионов рублей.

На этой неделе в отношении Шестуна возбудили новое уголовное дело сразу по третьем статьям уголовного кодекса – "незаконная предпринимательская деятельность", "мошенничество в особо крупном размере" и "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления".

Шестун все обвинения отвергает и настаивает, что дела в отношении него сфабрикованы. Таким образом, по его мнению, ему мстят за препятствование утилизации мусора на полигоне "Лесная" и за то, что он позволял местным жителям протестовать.