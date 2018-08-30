Reuters: Россия тестирует новую технологию блокировки сайтов

Россия тестирует новую технологию для эффективной блокировки мессенджера Telegram и других попавших под запрет ресурсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, копия которого имеется в распоряжении агентства.

Тестированием занимается комиссия, в состав которой входят представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства связи. По данным Reuters, лабораторные испытания новых систем анализа и фильтрации трафика проходят с 6 августа в подмосковном городе Реутов.

Ранее замглавы Минсвязи Алексей Волин признал невозможной полную блокировку Telegram, как и любых других ресурсов в интернете, и назвал это "данностью, с которой надо жить".

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей.

С того времени мессенджер официально блокируют. Это привело к нарушениям в работе банков, онлайн-магазинов, соцсетей и других сервисов. Сам Telegram продолжает работать, хотя и со сбоями.