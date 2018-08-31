Мемориальная доска маршалу Коневу вернется на ратушу в Праге

Мемориальная доска в честь освобождения Праги частями 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева вернется на фасад Староместской ратуши. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Владимир Поморцев со ссылкой на представителя пражского магистрата Вита Гофмана.

Новая памятная доска будет установлена осенью. По словам Гофмана, она будет дополнена пояснительной табличкой. Ее установку рекомендовал чешский Институт военной истории. Содержание таблички пока неизвестно.

Конев командовал войсками, которые 9 мая 1945 года вошли в Прагу. Город к тому времени уже был практически освобожден. По соглашению с руководителями Пражского восстания немцы ушли на запад. В социалистической Чехословакии, однако, Конева долгие годы прославляли как освободителя.

Памятную табличку на Староместской ратуше установили 8 мая 1946 года. На ней было сказано: "Стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной армии под командованием Героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу".

В июле 2017 года ратушу закрыли на реконструкцию. Мемориальную доску маршалу Коневу демонтировали. Тогда городские власти Праги заявили, что памятный знак на прежнее место возвращен не будет по причине "исторически неточного текста".

Мемориальная доска на Староместской ратуше была не единственным напоминанием о маршале Коневе, существующим в Праге. В частности, в 6-м муниципальном округе чешской столицы в 1980 году установили памятник советскому маршалу. 21 августа, в 50-ю годовщину вторжения советских войск в Чехословакию, памятник вновь открыли после ремонта. По инициативе совета городского района, рядом с ним установлены таблички на чешском, русском и английском языках, цель которых – объяснить исторический контекст, связанный с личностью маршала.

На новых табличках, помимо упоминания о Второй мировой войне, сказано и о роли маршала в подавлении Венгерского восстания в 1956 году, Берлинском кризисе 1961 года, а также в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Российское посольство в Праге протестовало против установки табличек, утверждая, что их цель – "переписать историю" и омрачить российско-чешские отношения.