Глава аннексированного Крыма требует снять с него украинские санкции

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить введенные в отношении него персональные санкции, сообщает пресс-служба суда.

Иск предъявлен к Совету национальной безопасности и обороны Украины, который ввел ограничительные меры в отношении Аксенова. Чиновник просит признать это решение противоправным и отменить его.

Пресс-служба отмечает, что "третьими лицами" в иске указаны президент Украины Петр Порошенко, кабинет министров и служба безопасности страны, а также Национальный банк.

Ранее Сергей Аксенов утверждал, что санкции Украины в отношении Крыма бесполезны. "Для нас санкции эти, поверьте, никаких последствий не имеют", - говорил он еще в мае.