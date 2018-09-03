Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в ночь на 3 сентября. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Труп полицейского с огнестрельным ранением головы обнаружил в туалете уборщик. По данным телеграм-канала Mash, сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Тот отпросился в туалет, где и выстрелил в полицейского. Погибший — 23-летний Андрей Райский. Информация о том, что нападавший завладел табельным оружием полицейского, не подтвердилась.