Опрос социологов: 53% россиян готовы протестовать из-за пенсий

Более половины россиян (53 процента) заявили о готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Таковы данные опроса "Левада-центра".

В июле только треть респондентов заявляли, что скорее вышли бы протестовать против реформы, а 53 процента— о том, что сомневаются в своей готовности участвовать в митингах.

Социологи "Левада-центра" также выяснили, что если бы референдум по вопросу возраста выхода на пенсию проводился в ближайшее воскресенье,за сохранение нынешнего пенсионного возраста высказались бы 77 процентов респондентов, а против — 10 процентов.

В России уже несколько месяцев продолжаются протесты против предложенной правительством пенсионной реформы. Последние протесты прошли накануне сразу в нескольких российских городах. Следующая массовая акция запланирована в Москве на 9 сентября. Ее организатор — арестованный на 30 суток Алексей Навальный. Власти Москвы проведение шествия не согласовали.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 29 августа президент России Владимир Путин предложил смягчить реформу, снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.