В Мьянме журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов Reuters к семи годам тюрьмы в Мьянме за нарушение закона о государственной тайне. Главный редактор агентства Стивен Адлер назвал этот день "грустным для Мьянмы, журналистов Reuters и прессы во всем мире".

Граждан Мьянмы Ва Лона и Сое Оо задержали в декабре 2017 года, когда они расследовали убийства мусульман-рохинджа в штате Ракхайн. По версии следствия, журналисты получили доступ к секретным документам о передвижениях армии и полиции. Эти документы им передали двое полицейских. Репортеры свою вину не признают. По данным Reuters, один из полицейских, выступавший свидетелем, подтвердил, что журналисты были скомпрометированы.

Организация объединённых наций и Евросоюз призвали власти Мьянмы освободить журналистов и уважать их право на свободу слова.

В августе 2017 года исламисты из группировки "Араканская армия спасения рохинджа" напали на сотрудников полиции и убили несколько человек. В ответ правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн. ООН осудила Мьянму, заявив, что притеснения рохинджа по своей жестокости могут квалифицироваться как этнические чистки. Власти Мьянмы, отвергли обвинения, заявив, что военные проводили операцию против вооруженных повстанцев. По данным правозащитников, более 700 тысяч рохинджа покинули свои дома.