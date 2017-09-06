Мины для рохинджа

Число мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш, спасаясь от карательных акций правительственных сил, за последние две недели достигло 150 тысяч. ООН подозревает, что власти Мьянмы начали в штате Аракан (Ракхайн), где живут рохинджа, настоящие этнические чистки, способные дестабилизировать всю Юго-Восточную Азию. В мире, в первую очередь в России, идут массовые митинги в поддержку мусульман Мьянмы. Тем временем фактический лидер этого государства, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи заявляет о "гигантском айсберге дезинформации" о положении в Мьянме, созданном "террористами", и принципиально не касается темы массового бегства рохинджа.

"Государственный советник Мьянмы" Аун Сан Су Чжи в последние дни подвергается все большему давлению со стороны всех государств мира с преимущественно мусульманским населением, в первую очередь со стороны близкой 200-миллионной Индонезии, в связи с предполагаемым геноцидом полуторамиллионного народа рохинджа и очередным обострением местного застарелого конфликта меду мусульманами и буддистами.

В Джакарте в среду начался бессрочный многотысячный митинг, организованный местными исламистскими группировками. Манифестанты требуют как минимум разрыва дипломатических отношений между Мьянмой и Индонезией, часть же их настаивает на военном вмешательстве. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 5 сентября обратился с весьма экспрессивным письмом к Совету Безопасности, в котором выразил опасение, что насилие на западе Мьянмы может привести к гуманитарной катастрофе.

Однако на Аун Сан Су Чжи все это, очевидно, не производит впечатления. Во вторник во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ранее обратившимся к мировым лидерам с призывом оказать давление на власти Мьянмы, она сказала, что армия и полиция лишь стараются защитить всех без исключения жителей штата Аракан (Ракхайн). Она добавила, что миру не стоит верить непроверенной информации о происходящем. Это был прямой намек, в частности, на недавний твит первого вице-премьера Турции Мехмета Симсека, позднее им удаленный, в котором он разместил фотографии якобы убитых буддистами рохинджа – хотя на самом деле эти снимки были сделаны совершенно в другое время и в другой стране.

После того, как о существовании рохинджа и их бедах в последние дни узнал мир, интернет действительно оказался заполнен вводящими в заблуждение поддельными фото и видео, авторы которых утверждают, что на них якобы изображены сцены насилия в Мьянме, причем в ролях жертв выступают и рохинджа, и местные буддисты, страдающие от действий исламистских боевиков. Они провоцируют недоверие и скепсис в отношении действительно совершающихся зверств и преступлений, предупреждают международные правозащитные организации.

Как сообщают власти соседней Бангладеш, куда в основном бегут рохинджа, мьянманская армия начала массовую закладку противопехотных мин вдоль всей 216-километровой границы двух стран. Как считают в Дакке, их цель очевидна – одновременно воспрепятствовать возвращению в штат Аракан (Ракхайн) всех беженцев, которые могут когда-нибудь решить вернуться в родные края, – и помешать убежать тем, кто еще остается в Мьянме. При этом на узкой полосе так называемой "ничейной земли", в глухом, заболоченном и покрытым тропическими лесами регионе на границе Мьянмы и Бангладеш сейчас, в сезон дождей, по самым приблизительным оценкам погибают не менее 20 тысяч рохинджа. Бангладешские пограничники рассказали журналистам агентства Reuters, что только за последние сутки здесь произошло несколько взрывов, в результате которых лишились ног трое детей-беженцев.

В Reuters подчеркивают, что сами журналисты, исследовавшие тропы в джунглях, по которым бегут рохинджа, не видели военных Мьянмы и не убедились в том, что они минируют границу. Однако Мьянма, наряду с Россией, США, Индией и Китаем, относится к числу государств, не подписавших Оттавский договор 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. В ближайшее время Бангладеш намерена подать в ООН протест в связи с минированием границы.

В сам штат Аркакан (Ракхайн) до сих пор не могут попасть не только журналисты, но и сотрудники любых международных и правозащитных организаций. Представители армии и спецслужб Мьянмы отказываются от любых комментариев в связи с происходящим, лишь подчеркивая, что проводят не минирование, а наоборот, разминирование границы, где масса противопехотных мин, по их словам, была заложена в конце 20-го века.

Сейчас большинство рохинджа, сумевших добраться до Бангладеш, скопились в районе рыболовецкого порта и города Кокс-Базар, считающегося туристической столицей страны и имеющего самый протяженный естественный пляж на планете длиной в 125 километров. 10 лет назад эти места, как имеющие максимальный и пока неизвестный в мире туристический потенциал, вошли в шорт-лист мирового конкурса "Семь новых чудес природы". Однако сегодня иностранные репортеры здесь видят постоянно прибывающие по морю лодки с испуганными и истощенными рохинджа, рассказывающими страшные истории о зверствах, которые творят мьянманские военные.

По самым последним оценкам работников гуманитарных служб ООН, находящихся в районе Кокс-Базара, за последние 12 дней сюда приплыли не менее 146 тысяч беженцев. Таким образом, общее число мьянманских рохинджа, нашедших убежище в Бангладеш с октября прошлого года, достигло примерно 233 тысяч.

Одна группа рохинджа, добравшаяся сюда в среду, 6 сентября, рассказала, что еще три лодки, отправившиеся с ними и перевозившие около 100 человек, опрокинулись в шторм минувшей ночью в прибережных водах Бенгальского залива, которые, к тому же известны как место, где живут многочисленные акулы и еще более опасные для людей гребнистые крокодилы. Утром на берег в Бангладеш волны выбросили еще шесть тел беженцев, в том числе трех детей.

Немногие гуманитарные организации, работающие в Бангладеш и уже оказывающие помощь сотням тысяч беженцев-мусульман, оказавшихся здесь в результате предыдущих "исходов" из Мьянмы, не в состоянии справиться с наплывом новых спасающихся рохинджа, многие из которых больны, ранены и крайне обессилены. Сейчас бангладешские власти вновь стали обсуждать ранее отвергнутую, в силу ее абсолютной нереалистичности и бесчеловечности, идею – отправить всех рохинджа на один из необитаемых островов возле побережья.

При этом работающие в стране сотрудники ООН утверждают, что Дакка, разумеется, не собирается так поступать со своими единоверцами и что об этом плане местные власти расчетливо-цинично вспомнили лишь ради оказания давления на мировое сообщество. Если государства всего мира, и в первую очередь мусульманские, будут напуганы возможностью скорой гибели десятков тысяч человек, скорее всего, Бангладеш не придется решать проблему рохинджа в одиночку – к тому же рискуя ввязаться в войну с мощной соседней Мьянмой во главе с Аун Сан Су Чжи.