Отнять у гея дом. Инесса Сахно – о пытках в Крыму

Пытки, применяемые российскими правоохранительными органами, уже давно перестали не только шокировать, но и удивлять. Лишь за последние месяцы в средствах массовой информации появились сообщения о случаях применения насилия к подозреваемым и арестованным сотрудниками Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии и в ярославских колониях. Ингушские оперативники уже осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия; в Петербурге начался суд над сотрудниками 70-го отдела полиции (они заставляли задержанных сознаваться в совершении преступлений, обливая их кипятком и прожигая им ноздри). Петербургский Следственный комитет возбудил дело по факту извращенных пыток бизнесмена сотрудником ФСБ, а многие работники колонии Ярославля арестованы за пытки заключенного Евгения Макарова.

Дело получило международную огласку: Комитет ООН против пыток рекомендовал обеспечить эффективное расследование дела Макарова и привлечь виновных к ответственности. Кропотливая работа членов общественной наблюдательной комиссии и адвокатов, международная поддержка антифашистов и анархистов привела к широкой огласке дела "Сети" (подозреваемые и свидетели подвергались в Петербурге и Пензе избиениям и пыткам с применением электрошокера). Сотрудник ФСБ, причастный к насилию в Пензе, подвергал бизнесмена пыткам из-за нежелания отдать часть своей фирмы. Только покинув Россию, пострадавший рассказал о произошедшем, но виновные до сих пор не понесли наказания.

О некоторых случаях повсеместно распространенной практики применения физического насилия и психологического давления правоохранительными органами становится известно благодаря общим усилиям пострадавших, адвокатов, правозащитников, журналистов и гражданских активистов, в то время как многочисленные факты пыток не только не расследуются, но и замалчиваются по ряду причин. В более сложной ситуации оказываются представители уязвимых групп населения, систематически подвергающиеся насилию со стороны правоохранительных органов, особенно на территориях, существующих в условиях фактического беззакония.

Более года назад стало известно о массовых похищениях и пытках представителей ЛГБТ-сообщества в республиках Северного Кавказа. В ходе международной кампании антидискриминационный центр "Мемориал" призывал прекратить преследования по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности не только в Чечне, но и в восточных областях Украины. В правозащитном отчете "Нарушение прав ЛГБТИ в аннексированном Россией Крыму и Донбассе: проблема гомофобии на территориях, неподконтрольных Украине" имеются свидетельства насилия над членами ЛГБТ-сообщества со стороны вооруженных людей. "Мемориал" опубликовал вот это видеосвидетельство гея из Крыма, сообщившего правозащитникам о пытках сотрудниками правоохранительных органов в Крыму:

​По словам Александра, осенью 2014 года он был вынужден покинуть Крым после пыток в отделе полиции, в ходе которых участковые принуждали его отказаться от права собственности на дом, расположенный на прибрежной линии. Двое полицейских увезли Александра из дома под предлогом проверки его причастности к ограблению в санатории, а по прибытии в отдел начали истязать, избивая руками, бутылками с водой и другими предметами, делая "ласточку", угрожая изнасилованием, унижая и оскорбляя его из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Смена власти в Крыму позволила полицейским перейти "от слов к делу": случаи насилия в отношении ЛГБТ-людей стали значительно более частыми

Пытки длились много часов и прекратились, лишь когда Александр подписал документы, касавшиеся его дома в курортной зоне. Пострадавшего заставили убрать следы насилия в отделе и отпустили. Залечив травмы, Александр покинул Крым. Вынужденный под пытками подписать документы по требованию полицейских, он до сих пор не знает, под какими именно документами ставил свои подписи и что стало с его домом. У него нет родственников на полуострове, все контакты ему пришлось оборвать из-за риска новых преследований. Александр утверждает, что его случай не был уникальным: гей В., владевший домом на побережье и живущий в нем один в том же населенном пункте, где и Александр, был арестован летом 2014 года по предположительно сфабрикованному обвинению, а через несколько месяцев скончался в СИЗО. Однако недвижимость отбирали и у других людей, находящихся в группах риска: у одиноких, наркозависимых или в чем-то еще уязвимых.

Большинство пострадавших из России предпочитают не сообщать о пытках и произволе представителей государственной власти. Теперь и жители Крыма, опасаясь за себя и своих близких, не предают огласке такие факты. Александр не только не рассматривал возможности обратиться в полицию с заявлением о совершенных в отношении него преступлениях, но даже не пытался попросить помощи в медицинских учреждениях – опасался, что медработники передали бы информацию тем же самым полицейским.

Сотрудники полиции, пытавшие Александра, и при украинской власти в Крыму позволяли себе гомофобные высказывания, некорректное поведение ("поддать дубинкой") и регулярно в ходе различных рейдов устраивали дополнительные проверки представителей сообщества, которых не просто знали в лицо, но и поименно. Смена власти позволила им перейти "от слов к делу": случаи насилия в отношении ЛГБТ-людей в Крыму стали значительно более частыми, а гомофобная российская риторика еще более обострила неприятие обществом таких людей.

Многие, стремясь забыть о пережитых ужасах, избегают травмирующих тем и не допускают разговоров о произошедшем. В условиях, когда информация о пытках ЛГБТ-людей в Крыму практически недоступна, факты, появившиеся в публичном доступе, имеют огромное значение. Произвол сотрудников правоохранительных органов – не только форма политических репрессий и гомофобного насилия, но и проявление экономической заинтересованности в отъеме имущества. При этом применение пыток остается безнаказанным и верным средством достижения преступных целей.

Инесса Сахно – эксперт антидискриминационного центра "Мемориал"

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