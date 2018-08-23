В Петербурге шестерых полицейских будут судить по делу о пытках

Шестерых полицейских из Санкт-Петербурга обвиняют в пытках. По версии следствия, они обливали задержанных кипятком и поджигали им ноздри зажигалкой, сообщает "Зона права" со ссылкой на адвоката Дмитрия Герасимова.

Из материалов дела следует, что одного из потерпевших доставили из полиции в ожоговый центр.

Суд назначен на 30 августа. На скамье подсудимых окажутся заместители начальника 70-го отдела полиции и оперативные сотрудники.

Обвинения полицейским предъявлены по шести статьям, включая превышение полномочий, грабеж и служебный подлог, передает "Зона права".