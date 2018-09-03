На независимого депутата пожаловались в СК за статью о Сенцове

На муниципального депутата Басманного района Москвы Виктора Котова пожаловались в Следственный комитет из-за статьи об украинском режиссере Олеге Сенцове, которую он написал для газеты "Наша Якиманка".

К следователям обратился Дмитрий Захаров, сам являющийся муниципальным депутатом. С его слов, в статье Олег Сенцов назван невиновным, а дело против него – сфабрикованным. Захаров считает, что таким образом автор "оправдывает терроризм". Он также попросил Следственный комитет проверить Котова на "связи со спецслужбами Украины".

В разговоре с "Новой газетой" Виктор Котов, являющийся также координатором московского отделения "Открытой России", сообщил, что на допрос его пока не вызывали. Он также рассказал, что Захаров давно известен местным независимым депутатам: еще на стадии предвыборной кампании он начал писать них жалобы по самым разным поводам.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Своей вины он не признает. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.