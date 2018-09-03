ФСБ обвинила в убийстве Захарченко украинские спецслужбы

Руководитель службы оперативной информации ФСБ России Сергей Беседа заявил, что к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы.

По его словам, к таким выводам пришли специалисты ФСБ, направленные в Донецк для помощи в расследовании убийства. "Мы думаем, что это определенно так", – заявил Беседа.

В Службе безопасности Украины эти обвинения отвергли. Ведомство настаивает на том, что главу сепаратистов убили либо в результате внутренних разборок в регионе, либо его устранили сами российские спецслужбы. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Киев не посылал в Донецк никаких диверсионно-разведывательных групп, а кто те люди, которых власти ДНР задержали по подозрению в убийстве, он не знает.

Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, еще 9 человек пострадали. По словам советника Захарченко Александра Казакова, бомбу заложили над дверью заведения и привели ее в действие дистанционно. В ДНР считают, что закладка была произведена в ночь перед убийством.