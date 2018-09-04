Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран от "гуманитарной ошибки"

Президент США Дональд Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран от "серьезной гуманитарной ошибки" в случае атаки сирийского лидера Башара Асада на провинцию Идлиб.

"Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русскиеи иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться!" — написал Трамп в твиттере.

По данным СМИ, Москва и Дамаск готовят массированное наступление на Идлиб – последний крупный оплот сирийской вооруженной оппозиции, где проживают около трех миллионов человек.

США подозревают сирийскую армию в намерении применить химоружие и грозят президенту Башару Асаду очередными военными ударами. Минобороны России неоднократно заявляло о якобы готовящейся "провокации", которая станет основанием для военной операции Пентагона против Асада. В последние дни Россия сконцентрировала у берегов Сирии порядка двух десятков военных кораблей и собирается ​провести в Средиземном море военно-морские учения.

Накануне в поддержку ожидаемого наступления сирийских войск в Идлибе высказался Иран.

Ранее Организация Объединенных Наций призвала Россию, Иран и Турцию предотвратить военную операцию в сирийской провинции Идлиб. В ООН опасаются, что в ходе боевых действий, которые затронут миллионы мирных жителей, обе воюющие стороны могут применить химическое оружие в виде хлора.