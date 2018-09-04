Минюст РФ хочет контролировать иностранные программы борьбы с ВИЧ

Министерство юстиции России предлагает запретить некоммерческим организациям с иностранным участием бороться с ВИЧ без разрешения российских властей. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, ведомство хочет, чтобы такие НКО вначале представляли в российские государственные органы программы и другие документы о реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции. Уведомления будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу либо согласуют, либозапретят. Если после запрета организация продолжит работать, ее, в соответствии с инициативой Минюста, могут ликвидировать.

За последние пять лет общее число официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в России удвоилось и достигло более одного миллиона человек.

В Москве, согласно данным, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения России, за 2017 год число случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выросло на 20 процентов.