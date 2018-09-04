Орнелла Мути заявила о желании получить гражданство России

Итальянская актриса Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство. "У меня есть площадь в России, я прописана в Москве. Но гражданства, русского паспорта у меня нет. Иметь русское гражданство, конечно, я хотела бы, почему нет?" – цитируют актрису российские информагентства.

Мути выступила с таким заявлением накануне. Она приехала в Москву для участия в балете "Хрустальный дворец", который запланирован на 10 сентября в Кремлевском дворце. Актриса отметила, что ее "дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой". "Возможно, именно из-за русских корней наша семья такая артистичная", – заявила Мути.

Мути 63 года. Ранее СМИ уже сообщали, что она может получить гражданство России. В 2010 году актриса посещала благотворительный ужин в Санкт-Петербурге вместе с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост главы правительства России. Ради этой встречи актриса подделала больничный, чтобы пропустить спектакль, в котором она играла главную роль.

В Италии за подделку документов актрису приговорили к восьми месяцам лишения свободы, однако затем смягчили наказание до условного срока.