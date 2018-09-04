Российский бизнес готов к продаже активов из-за "напряженности"

84% руководителей российских компаний готовы отказаться от своих активов из-за их неэффективности или рисков. Таковы данные исследования аудиторско-консалтинговой группы Ernst & Young.

Исследование "Барометр уверенности компаний" проводилось в марте и апреле 2018 года. В нем приняли участие более 2 тысяч топ-менеджеров из 43 стран, в том числе 60 руководителей российских компаний, представляющих нефтегазовую, металлургическую, горнодобывающую и другие отрасли.

51% из них, по результатам опроса Ernst & Young, в качестве причины готовности отказаться от активов назвали "риск прекращения деятельности". В числе же главных угроз развитию бизнеса, 55% участников опроса назвали "геополитическую напряженность".

При этом, оценивая состояние российской экономики в целом, 58% опрошенных заявили об улучшении ситуации за последний год.