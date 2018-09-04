СБУ заявила о более чем 80 убитых в Сирии бойцах "ЧВК Вагнера"

Служба безопасности Украины заявила, что располагает информацией о более чем 80 наемниках "ЧВК Вагнера", которые, по данным ведомства, погибли в Сирии под ударами возглавляемой США Коалиции в феврале этого года. В своем отчете, обнародованном во вторник, спецслужба раскрыла персональные данные 50 человек, которые, как утверждает СБУ, погибли в том бою.

Ранее этот список состоял из 41 человека. Сегодня СБУ внесло в него еще 9 имен. Подавляющее большинство предполагаемых "вагнеровцев" из этого списка – россияне, однако в их числе также 5 граждан Украины, один гражданин Молдовы и один гражданин Армении.

В пресс-релизе ведомства указано, что "российские спецслужбы предприняли беспрецедентные меры" для того, чтобы не позволить общественности узнать о погибших наемниках. В числе таких мер названы запугивания журналистов, а также зачистка аккаунтов "вагнеровцев" и членов их семей в социальных сетях.

Украинские спецслужбы утверждают, что более 80 процентов российских наемников, откомандированных в Сирию, ранее участвовали в боевых действиях в Донбассе. По сообщениям СБУ, на востоке страны воевали как минимум 150 "вагнеровцев". В ведомстве заявили, что некоторые из них имеют уголовное прошлое и были завербованы в "ЧВК Вагнера" уже после того, как суд приговорил их к лишению свободы. Об этом рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

Источники Радио Свобода в Conflict Intelligence Team и издании "Фонтанка", которые расследовали гибель россиян в Сирии, частично подтвердили информацию СБУ, однако в целом призвали относиться к ней "с осторожностью".

Российская сторона, а также командование Коалиции в Сирии пока не прокомментировали сегодняшнюю публикацию украинских спецслужб.

Как сообщалось, 7 февраля 2018 года в Дейр-эз-Зоре погибли бойцы российской незарегистрированной частной военной компании "Вагнера". Майк Помпео на посту главы ЦРУ говорил, что в Сирии в боестолкновении с американскими военными была убита "пара сотен русских". Официальных данных о потерях "ЧВК Вагнера" нет. По сообщениям СМИ, число жертв идет на десятки и даже сотни. Москва настаивает, что количество погибших составило несколько человек.