В Сенате началось обсуждение кандидата на пост судьи ВС США

Кандидат на пост судьи Верховного суда Бретт Кавано во вторник предстал перед сенатским Юридическим комитетом, который проводит слушания по утверждению его кандидатуры. Президент Дональд Трамп надеется, что это пожизненное назначение позволит на долгие годы закрепить консервативное большинство в высшей судебной инстанции страны.



За несколько минут до открытия заседания, демократы выразили протест в связи с невозможностью ознакомиться с частью документов, относящихся к деятельности Кавано в разные годы, и попросили перенести слушания. Председатель комитета Чак Грассли обвинил демократов в обструкции.



Среди вопросов, интересующих членов комитета, в частности, взгляды Кавано на проблему абортов, на полномочия специального прокурора по расследованию деятельности Трампа и вмешательства России на выборах 2016 года, на конфликт между религиозными убеждениями и правами ЛГБТ.



Белый дом надеется, что Сенат утвердит 53-летнего Кавано судьей Верховного суда до конца сентября, что позволит ему занять вакантное место, возникшее в результате отставки судьи Энтони Кеннеди, к началу новой сессии суда 1 октября.