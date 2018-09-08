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С христианской точки зрения

Смирение или протест? Эфир в 17:32

Митинг в защиту Химкинского леса на Пушкинской площади

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Почему верующие выходят на протестные акции? Об этом разговор с православными Владимиром Ерохиным и Елизаветой Верещагиной в программе «С христианской точки зрения». Эфир в 17:32.

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