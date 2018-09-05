Обшивку космического корабля "Союз" повредили при сборке в Королёве

Отверстие в обшивке "Союза МС-09", которое привело к утечке воздуха на Международной космической станции, появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королёве. К такому выводу пришла комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия", которая расследует инцидент. Об этом РИА Новости сообщили источники.

Версию о повреждении обшивки корабля космонавтами, которую не исключил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, все три собеседника агентства назвали наименее вероятной.

Ранее уже сообщалось, что утечка воздуха на МКС произошла из-за возникшего еще на Земле производственного брака . По словам источника, сотрудник, проделавший лишнее отверстие в корпусе "Союза", по всей видимости, заметил ошибку и заделал его специальным клеем. Поэтому брак не был обнаружен при проверке герметичности корабля перед запуском. Однако позже клей высох, открыв отверстие.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в ночь на 30 августа. Тогда экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля. Позже российские космонавты заделали ее герметиком.

В ракетно-космической корпорации заявили, что перепроверят на брак все космические корабли "Союз" и Прогресс".