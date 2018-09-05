Британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и обнародовала их фотографии. Типажи оказались неожиданно узнаваемыми.

Роман Попков

Вот это профессиональный уровень. При виде такого голимого оперья я охренел бы не то что в Лондоне, но и в Москве, особенно если бы где-то возле своего дома или места работы их увидел.

Напялили дутые куртки и шапки-пидорки, ну совсем без палева, молодцы. Только барсеток не хватает. У нас там что, ГРУ уже мусоров из Центра "Э" начало привлекать для ударов возмездия?

​Дмитрий Гудков

Знакомьтесь: Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей. Возможно, это депутаты Госдумы следующего созыва!

Татьяна Нарбут-Кондратьева

в госдуме два новых депутата? британское следствие - лучшая предвыборная агитация

Олег Сакович

А мой батя асасин-ассасин.

У него кривой огромный кинжал.

На кинале диоксин, диоксин.

А чоб никто его не обижал.

Асасин-асасин...

Тихий скрип мокасин.

Ты куда ассасин?

В магазин, в магазин...(с)​

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором назвала подозреваемых агентами ГРУ и выразила убежденность, что операция была одобрена российским государством на высшем уровне.

Медиазона

Два дня назад Путин запретил раскрывать данные внештатных разведчиков и их помощников — теперь за это дадут срок.



Сегодня Скотленд-Ярд рассказал об обвиняемых в отравлении Скрипалей.

"На протяжении многих лет ГРУ оставалось хилым младшим братом путинского ФСБ. Но после украинского конфликта положение дел изменилось, и теперь ГРУ со своими рискованными операциями все чаще попадает в заголовки мировых газет. И все чаще попадается", - пишет международный корреспондент Нью-Йорк Таймс Эллен Берри.

​РуФабула

Помнится, патриотушки говорили, мол, дело Скрипалей - это настолько эпичный фейл, что его просто замнут, лишь изредка вспоминая в числе преступлений кровавого режима. Не тут-то было! Посмотрим, чего они теперь придумают)

Главный аргумент "патриотов" остается неизменным: дело Скрипалей - не только фейл, но и фейк, утверждают они.

Русское будущее

Итак, предполагаемых убийц Скрипалей зовут Александр Петров и Руслан Боширов.



Недоработочка.



Почему не AlеКсандp Пеtrоv и Иван Иванов, например?



Ну, чтобы западной публике, выросшей на голливудских фильмах, еще более знакомо было.

Сторонники теории, что покушение на Скрипалей сфабриковано с целью подставить Россию, считают, что его оказалось подозрительно легко расследовать.

Впрочем, такая небрежность в планировке может указывать и на то, что российские спецслужбы подрастеряли квалификацию, пишут комментаторы.

Эль Мюрид

Всё это интересно и увлекательно, но есть два нюанса. Первый заключается в том, что расследование не имеет уже никакой перспективы: политические решения приняты, исходя из виновности и причастности России, дипломаты высланы, санкции введены. Кто именно и как травил Скрипалей - вопрос сугубо посторонний.

Момент второй связан с откровенной клиникой происходящего на фотографиях. Тут либо англичане внаглую фабрикуют доказательства, либо уровень российской агентуры уже совсем ниже любого плинтуса. Лондон в частности, а Великобритания в целом нашпигованы видеокамерами так, что Китай с его параноидальным стремлением к тотальному контролю за гражданами может завистливо вздыхать. В Англии камеры просто на каждом шагу, а в Лондоне каждый шаг можно отследить еще и с нескольких ракурсов. Навыбор. Уже поэтому устраивать резонансную ликвидацию именно в Англии - кретинизм чистой воды. Отследить исполнителей - вопрос времени, причем короткого. Трудно предполагать, что такие тонкости неизвестны в Москве. Поэтому либо перед нами Фома Киняев, причем без особого тщания вырисованный англичанами - и так сойдет, либо и вправду, наши уже совсем перестали мышей ловить.

Официальная позиция России остается прежней.

Мария Захарова заявила, что имена и фотографии подозреваемых "ничего не говорят" МИД России.

Впрочем, британская прокуратура сразу же оговорила, что подозреваемые въехали в страну под вымышленными именами (хотя и по настоящим паспортам).

Глеб Морев

ну вот, теперь ждем идентификации личностей

Кирилл Шулика

Теперь вот есть данные, которые можно хотя бы попытаться проверить, может пресса этим займется.

Игорь Мальцев

Русскому МИДу не бодаться надо бессмысленно с англичанами а предъявить нам этих Иванова с Бероевым - тем более известны паспорта, известно когда они получали визу в британию и тд. И рассказать нам что это за перцы. Иначе все это говно так и будет литься на Россию

Федор Крашенинников

Смотрите, что получается.

Эти ребята получили британскую визу, купили билеты, легально въехали в Британию, легально жили в отеле, легально выехали. Любой, кто получал визу и путешествовал за границу, знает какой объем информации надо предоставлять на всех стадиях.

Как минимум, у британцев есть полный пакет документов на визу - а там и внутренний паспорт, и заграничный и много чего еще.

Вариантов два: если это легально существующие люди, то придется их предъявлять и сочинять какую-то убедительную версию, зачем они ездили в Лондон на несколько дней и дважды ездили гулять по Солсбери. Это шаткая позиция, но хоть что-то - во всяком случае до публикации новых сведений англичанами.

Второй вариант: выясняется, что таких граждан России вовсе нет и никогда не было. Что это значит? Что два персонажа с полный пакетом фальшивых российских документов получили британскую визу, покинули Россию и вернулись в нее, не вызвав никаких подозрений в том числе и у российских органов.

Надо ли говорить, что второй вариант - это по сути чистосердечное признание в том, что это были сотрудники спецслужб?

Так-то оба варианта хуже.

Впрочем, есть вариант, что они оба скоропостижно умерли - но это тоже второй вариант.

По поводу того, какие последствия ждут Россию, практически все единодушны.

Кирилл Лятс

что это значит? а то, что ужесточение санкций будет однозначно...

Андрей Волна

Конечно. Умом я понимал. Но, как же я всё же надеялся, что это не мы...

Теперь нешуточные санкции практически неизбежны. Это квалифицируется, как применение химического оружия на территории страны Североатлантического альянса. Полония не хватило...

И, никто бы ничего не узнал. Ну, помер старичок от сердечной атаки (как и многие до него). Но, назло всем, он оказался с дочерью Юлией. А групповых сердечных атак не бывает... Вот и потянулась веревочка...

Максим Кононенко

Вот увидите, всё будет вместе: истерика Мэй по-поводу «петровабоширова», очередные санкции США по химическому оружию, «химическая атака» в Идлибе, удар США по Идлибу и удар ВСУ по Донбассу. Именно так это и делается. Запомните этот пост.

Егор Холмогоров

После сегодняшних британских обвинений хочется набрать полный рот слюны и с чувством плюнуть в морду каждому, кто весной-летом-осенью 2014 повторил фразу: "Главное не допустить Третьей Мировой войны и новых санкций".