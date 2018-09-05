Как было совершено покушение на Скрипалей. Фото британской полиции

Покушение на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в городе Солсбери совершили два агента российской военной разведки (ГРУ), заявили власти Великобритании.

Их имена, как утверждается, Александр Петров и Руслан Боширов. При этом в полиции утверждают, что имена могут быть подставными.

Британский премьер Тереза Мэй выступила в парламенте, где заявила: правительство практически убеждено, что операция была одобрена "на высших уровнях российского государства".

Полиция заявляет, что Петрову и Боширову около 40 лет, они путешествовали по подложным документам. Утверждается, что 2 марта они прилетели рейсом "Аэрофлота" из Москвы в лондонский аэропорт Гэтвик и покинули страну 4 марта, в день отравления Скрипалей. Утверждается, что подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения в Лондоне и Солсбери.

Отравление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".

По данным полиции, "Новичок" находился во флаконе из-под духов и был нанесен на дверь дома Скрипалей. Спустя три месяца, в июне, флакон с веществом нашел житель соседнего города Эймсбери Чарли Роули. Он сам пострадал, а его подруга Дон Стерджесс погибла.