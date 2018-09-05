Великобритания запросила заседание в СБ ООН по делу Скрипалей

Великобритания потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с новыми данными по делу о покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Предполагается, что оно состоится в четверг, 6 сентября. Об этом в среду заявила глава британской миссии при ООН Карен Пирс.

За несколько часов до этого британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении – Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что эти люди прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и спустя два дня улетели обратно. По словам британского премьера Терезы Мэй, речь идет об агентах российских спецслужб, которые действовали по приказу Кремля. Соединенное Королевство выпустило европейские ордеры на их арест.

​"Новичок" был нанесен на дверь дома Скрипалей в Солсбери. Подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения. Яд находился во флаконе из-под духов, который впоследствии нашли двое жителей соседнего Эймсбери. Одна из них – Дон Стерджесс – позднее умерла. Скрипали после покушения выжили. Дела об отравлениях в Солсбери и Эймсбери объединены в одно.

В российском руководстве неоднократно отрицали причастность к отравлению Скрипалей. Представитель МИД России в среду заявила, что фото и имена подозреваемых Москве "ничего не говорят". В Кремле подчеркнули, что Россия получала отказ или молчание в ответ на готовность к сотрудничеству по делу Скрипалей.