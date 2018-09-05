Великобритания запросила заседание в СБ ООН по делу Скрипалей

Великобритания потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с новыми данными по делу о покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Предполагается, что оно состоится в четверг, 6 сентября. Об этом в среду заявила глава британской миссии при ООН Карен Пирс.
За несколько часов до этого британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении – Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что эти люди прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и спустя два дня улетели обратно. По словам британского премьера Терезы Мэй, речь идет об агентах российских спецслужб, которые действовали по приказу Кремля. Соединенное Королевство выпустило европейские ордеры на их арест.
"Новичок" был нанесен на дверь дома Скрипалей в Солсбери. Подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения. Яд находился во флаконе из-под духов, который впоследствии нашли двое жителей соседнего Эймсбери. Одна из них – Дон Стерджесс – позднее умерла. Скрипали после покушения выжили. Дела об отравлениях в Солсбери и Эймсбери объединены в одно.
В российском руководстве неоднократно отрицали причастность к отравлению Скрипалей. Представитель МИД России в среду заявила, что фото и имена подозреваемых Москве "ничего не говорят". В Кремле подчеркнули, что Россия получала отказ или молчание в ответ на готовность к сотрудничеству по делу Скрипалей.