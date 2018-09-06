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ЕС обвинил Россию в блокировке судоходства через Керченский пролив

Крымский мост

Евросоюз призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ЕС утверждают, что Россия все чаще преднамеренно блокирует и задерживает суда, в том числе под флагом стран-членов ЕС, которые направлялись транзитом через Керченский пролив в порты Украины в Азовском море и обратно. В Брюсселе уточнили, что свободному доступу в Азовское море мешает, в частности, Крымский мост через Керченский пролив.

ЕС также напомнил, что "полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

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