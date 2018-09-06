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Макфол: Вашингтон должен расширить санкционный список олигархов из РФ

Майкл Макфол (архивное фото)

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Вашингтону необходимо расширить санкционный список российских олигархов. Об этом на открытом заседании банковского комитета Сената США заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он пообещал передать сенаторам список из 12 человек, приближённых к Путину. По словам бывшего посла, эти люди имеют более тесные связи с российским президентом, нежели уже попавший под санкции Виктор Вексельберг.

Макфол также отметил, что российских олигархов и руководителей крупных банков необходимо привлекать к сотрудничеству на этапе обсуждения ограничительных мер. По словам дипломата, когда санкции уже введены, бизнесмены не могут повлиять на президента России Владимира Путина. "Но, если Сбербанк получит подобное предупреждение, (его руководителю – прим. РС) Герману Грефу проще будет проще вести с ним переговоры", - подчеркнул Макфол.

Макфол заметил, что имеющиеся санкции не заставили Россию изменить свою политику в отношении Сирии и Украины. "Но это не повод менять взятый курс, а, наоборот, повод усилить давление путем увеличения санкций", - заявил дипломат.

Помимо прочего, эксперты выступили за введение санкций против новых выпусков российских гособлигаций.

5 сентября стало известно, что Совет безопасности России готовит план ответных мер на новые санкции и санкционные инициативы США.

В конце августа вступили в силу санкции США в отношении России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Ограничения, в частности, предусматривают прекращение выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий. В ожидании объявленных Вашингтоном санкций резко подешевел рубль.

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