РБК: Совет безопасности России готовит защиту от санкций США

Совет безопасности России готовит план ответных мер на новые санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Чиновники получили предложения от Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Центрального банка, Внешэкономбанка, "Ростеха" и других структур. По данным источника РБК, обсуждается возможность закупок технологий, которые пока не находятся под санкциями США. В Совбезе предлагают разработать альтернативные международные системы расчетов, которые будут основаны на "квантовых технологиях". Также чиновники обсуждают возможность "включения в договоры России с другими странами пункта о недопустимости использования норм американского права". В Совбезе информацию о плане защиты от санкций комментировать отказались.

В конце августа вступили в силу санкции США в отношении России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Ограничения предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи; отказ от поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также финансовой помощи – выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий. В ожидании объявленных Вашингтоном санкций резко подешевел рубль.