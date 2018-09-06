В Соединенных Штатах умер актер Бёрт Рейнолдс

В США умер актёр Бёрт Рейнолдс. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Рейнолдсу было 82 года. По данным американской прессы причиной смерти стал сердечный приступ.

Свою популярность Рейнолдс получил в конце 70-х – начале 80-х годов. В частности, он стал известен после фильмов "Полицейский и бандит" и "Ночь в стиле буги".

Рейнолдс дважды (в 1992 и 1998 годах) получил премию "Золотой глобус". В 1991 году он стал лауреатом премии "Эмми."