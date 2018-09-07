Истребители США перехватили российские Ту-95 у берегов Аляски

Американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 к западу от побережья Аляски. Об этом сообщило интернет-издание The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Майкла Кучарека.

По его словам, инцидент произошел утром 1 сентября к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски. Американские истребители сопровождали российские бомбардировщики до того момента, когда Ту-95 покинули опознавательную зону. Российские самолеты ни разу не вторглись в воздушное пространство США или Канады, подчеркнул представитель NORAD. Он также уточнил, что Ту-95 сопровождал самолет-заправщик Ил-78.

В военном ведомстве США отметили, что перехват произошел перед учениями "Восток" на российском Дальнем Востоке и, возможно, бомбардировщики отрабатывали "удары крылатыми ракетами по системам ПВО на Аляске", пишет издание.

Это уже не первый подобный случай в этом году. В мае американские истребители перехватили у берегов Аляски два Ту-95. Похожий инцидент произошел и в апреле. Действия российских самолетов не нарушали международных соглашений.