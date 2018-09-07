В Москве в 117-й день голодовки Сенцова развернули баннер в его поддержку

В Москве активисты растянули баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 117 дней держит голодовку в российской колонии.

Как сообщает корреспондент "Новой газеты", активисты растянули баннер на площади Европы, недалеко от Киевского вокзала. Рядом присутствовали сотрудники полиции, задержаний не было.

Накануне серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова прошла у администрации президента России. Организатор акции педагог-психолог Юлия Самойлова рассказала, что планирует сделать ее постоянной, организовав дежурство, как на "мосту Немцова".

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала 100 тысяч подписей. Это значит, что теперь, согласно американскому законодательству, документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.