В США петиция в поддержку Сенцова набрала 100 тысяч подписей

В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова набрала 100 тысяч подписей. Это значит, что теперь, согласно американскому законодательству, Белый дом обязан направить петицию на рассмотрение профильного ведомства.

Инициаторами сбора подписей выступили украинские кинематографисты, журналисты и общественные активисты. Лидер глобальной акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук сообщила, что цель петиции в том, "чтобы показать международным партнерам, что освобождение украинских политзаключенных – это вопрос не только Украины, но и всего демократического мира". В петиции говорится о том, что власти США должны использовать все рычаги давления, чтобы добиться немедленного освобождения Олега Сенцова.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Сам он вину не признает и уже 116 дней держит голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. В поддержку Сенцова в последние месяцы выступили более 100 мировых деятелей культуры, а также политики и правозащитники.

В Москве в четверг у здания администрации президента России проходят одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера. Активисты планируют сделать акцию постоянной, организовав дежурство, как на "мосту Немцова".