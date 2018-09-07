Власти Петербурга отозвали разрешение на акцию Навального

Власти Петербурга отказали сторонникам Алексея Навального в проведении согласованной ранее акции против повышения пенсионного возраста на площади Ленина 9 сентября. Как заявили изданию "Фонтанка" в городском комитете по законности и правопорядку, причиной "отзыва" заявки стала авария с прорывом трубы 6 сентября.

Советник председателя комитета Иван Краснов сообщил "Росбалту", что организаторам митинга предложена альтернативная площадка – Удельный парк. При этом власти настаивают, что уведомили штаб Навального 6 сентября вечером, но не получили согласия на перенос.

В Смольном подчеркивают, что если участники акции выйдут на площадь Ленина 9 сентября, это будет расцениваться как незаконная акция. В штабе Навального заявляют о готовности обратиться в суд с требованием возместить убытки на подготовку акции.

31 августа власти Санкт-Петербурга согласовали митинг против пенсионной реформы. Сторонники Навального приняли предложение перенести акцию с Сенатской площади на площадь Ленина. Они заявляют, что вложили значительные средства в рекламу митинга и его организацию.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России. Президент Владимир Путин выступил с предложением смягчить пенсионную реформу после массовых протестов в стране.