В Петербурге согласовали акцию против пенсионной реформы 9 сентября

Власти Санкт-Петербурга согласовали с активистами оппозиционера Алексея Навального митинг против пенсионной реформы, намеченный на 9 сентября. Об этом сообщается на сайте штаба Навального.

Активисты подавали заявку на проведение митинга на Сенатской площади. Чиновники им отказали под предлогом того, что там находится Конституционный суд. В мэрии предложили перенести акцию на площадь Ленина. Сторонники Навального эти условия приняли. "Да, это конечно не Сенатская площадь, но намного лучше, чем крошечная асфальтированная площадка посреди леса." - заявили в штабе оппозиционера.

Навальный призвал своих сторонников выйти 9 сентября на улицы городов, чтобы выразить свой протест проводимой правительством пенсионной реформе.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России. Президент Владимир Путин выступил с предложением смягчить пенсионную реформу после массовых протестов в стране.